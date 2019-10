Domenica le misure anti-smog a Bologna

Domenica a Bologna e nei comuni della Città Metropolitana scattano le misure anti-smog stabilite dal Piano Aria integrato regionale 2020. Come previsto per la domenica ecologica, la seconda delle 12 in programma da ottobre a marzo, dalle 8.30 alle 18.30 non potranno circolare le auto a benzina pre-Euro ed Euro 1, i veicoli alimentati a diesel fino all'Euro 3 incluso, ciclomotori e minicar pre-Euro. Le limitazioni non sono valide, come spiega una nota del Comune di Bologna, in alcune delle vie di collegamento della città con l'area metropolitana e in quelle che portano ai parcheggi scambiatori, all'ingresso del Kiss&Ride della Stazione Alta Velocità e all'Aeroporto Marconi. Per tutta la giornata chi si sposterà in autobus nell'area urbana potrà convalidare una volta sola perché il ticket ha valenza giornaliera.