Smog: con Area B in 6 mesi -13% transito auto più inquinanti

Nei primi sei mesi di attivazione di Area B a Milano, la zona a traffico limitato più grande d'Italia, è diminuito del 13% il transito delle auto più inquinanti, si tratta di circa 12 mila vetture in meno al giorno. Il dato è stato diffuso dal Comune di Milano e si riferisce al semestre che va da aprile a settembre. Il provvedimento di Area B è entrato in vigore il 25 febbraio scorso, con il mese di marzo utilizzato come pre esercizio. Al momento, dei 186 varchi di accesso previsti complessivamente a Milano, 15 sono controllati con le telecamere ed è su questi che si è concentrato il monitoraggio dei transiti, rilevando una diminuzione di passaggi in ingresso in città di circa il 13%, che si traduce in circa 12 mila transiti veicolari in meno ogni giorno.

Per quanto riguarda le multe, secondo i dati del Comune i transiti effettuati in probabile sanzione sono stati circa 2.800, dei quali il 40% nel mese di settembre. Prima infatti i veicoli hanno beneficiato dei 50 ingressi liberi. Le prime sanzioni per i divieti ambientali si riferiscono a ingressi avvenuti nella seconda parte dello scorso giugno, i transiti complessivi effettuati dai veicoli in contrasto con le norme di area B (derogati più sanzioni) costituiscono circa l'1,2% del totale dei transiti.