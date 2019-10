Nelle finali mondiali Ferrari torna al Mugello la F1

Tornano dal 24 al 27 ottobre al Mugello le Finali Mondiali Ferrari, manifestazione che ogni fine stagione mette in pista i concorrenti di tutti i campionati monomarca del Cavallino Rampante che si disputano in Europa, Nord America e Asia-Pacifico. Momento clou sarà l'esibizione il 27 pomeriggio delle vetture di Formula 1 che daranno vita a una mini simulazione di gran premio. Ma anche gli giorni saranno caratterizzati da eventi: una volta assegnati i titoli continentali del Ferrari Challenge con le ultime gare stagionali, verrà decretato, con una competizione singola alla quale parteciperà un numero record di vetture, il campione del mondo 2019. Già da martedì i piloti saranno in pista per effettuare una serie di test, poi da giovedì le prime sessioni di prove libere. Le giornate di venerdì e sabato saranno dedicate alle qualifiche e gare del Ferrari Challenge, mentre domenica verrà eletto il campione del mondo. Non mancheranno le esibizioni e le parate delle vetture impegnate nelle competizioni GT, delle auto storiche di Formula 1 e delle FXX, le vetture laboratorio, che negli anni hanno montato sempre nuove evoluzioni trasformandosi in 599XX, FXX K e FXX K Evo. Lo scopo di far girare in pista queste vetture è sperimentare novità quasi avveniristiche da riproporre, una volta approvate, sia sulle auto da competizione che su quelle stradali. Al progetto partecipano gli stessi proprietari di queste vetture che si trasformano a tutti gli effetti in 'test-driver' al servizio di tecnici e ingegneri del Cavallino. L'ingresso all'autodromo sarà gratuito per tutti i 4 giorni.