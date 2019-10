Auto, consegnati a Monza attestati per professionisti box

Consegnati in autodromi a Monza gli attestati ai nuovi professionisti dei box. Si è conclusa così l'esperienza formativa per gli allievi dei corsi alla MTS, Motorsport Technical School, la scuola per meccanici moto e auto ed ingegneri di pista situata all'interno del Circuito di Monza.



Nella Sala della Regione dell'Autodromo si è tenuta la cerimonia che ha visto il guru della meccanica Romeo Ferraris e i piloti Luca Filippi, Stefano Gai, Alessio Rovera, Alessandro Morosi e Federico Leo consegnare ai nuovi professionisti dei box gli attestati per aver frequentato i corsi di meccanica base, di meccanica auto racing, di meccanica moto racing e di Performance Engineers, con l'augurio di lavorare un giorno in pista per loro.



In sala l'auto Formula Abarth e la moto Ducaticon i colori MTS, e sul palco una moto del Team Gresini hanno fatto da sfondo alla cerimonia, in attesa che per i ragazzi si apra in futuro una porta nei box di una squadracorse.



Presenti alla cerimonia il direttore dell'Autodromo Nazionale di Monza Pietro Benvenuti, che nel suo intervento ha mostrato grande orgoglio per avere MTS all'interno del circuito.



''Dopo tanti anni, oggi sono onorata e felice di poter dire che MTS ha dimostrato di essere ilcanale giustoper chi ha la passione dei motori e il sogno di lavorare nel Motorsport ma il successo lo fanno i ragazzi e le ragazze ela loro passione è la benzinache ha permesso di realizzare anche il nostro di sogno: formare i campionidei box - ha detto la ceo Eugenia Capanna - .



Confucio disse: "Scegli un lavoro che ami, e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua", quindi io vi dico: Buon non lavoro a tutti''.