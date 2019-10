Alla Renault Clio il premio Auto Europa 2020

Con 178 voti a favore, l'Unione Italiana Giornalisti dell'Automobile ha scelto Renault Nuova Clio come migliore vettura prodotta e commercializzata in Europa. Sul podio salgono anche la Volvo V60 Cross Country e la Peugeot 508, che hanno ottenuto rispettivamente 78 e 75 voti dei 1161 espressi durante l'evento a Villa Tuscolana a Frascati (Roma) che quest'anno si è esteso anche nella centralissima Piazza San Pietro con l'esposizione delle finaliste, della Maserati Levante Trofeo da 580 cv, della Ferrari F8 Tributo e di un prototipo di vettura a guida totalmente autonoma di livello 5, realizzata dalla bylogix di Torino sulla base della Citroen E-Mehari a trazione esclusivamente elettrica. Il successo di pubblico ha evidenziato quanto sia forte il desiderio di approfondire le tematiche del settore, soprattutto verso le nuove tecnologie applicate all'auto, anche in tema di rispetto ambientale. Renault Nuova Clio, giunta alla quinta generazione, apre una nuova pagina di storia. Il DNA del marchio della losanga esprime con questo modello uno dei suoi valori più alti per caratteristiche di innovazione tecnologica, all'insegna di una guida sempre più autonoma, connessa e ibrida. Facile e intuitiva nei comandi, con Easylink di serie, lo schermo multimediale fino a 9.3 pollici con la superficie più grande della categoria accompagnato dal sistema HighWay And Traffic Jam Assist, Renault Nuova Clio frena ed accelera da sola, con velocità comprese tra 0 e 100 km/h, consentendo nel traffico una guida rilassata in tutta sicurezza, anche nei tratti autostradali ed extraurbani. Gli elementi tecnologici di bordo si completano con il Lane Keep Assist (assistenza al mantenimento della corsia) e l'Adaptive Cruise Control (controllo adattivo della velocità) che mantiene costante la distanza di sicurezza preimpostata adattando la velocità della Clio. La guida autonoma di livello 2 comprende inoltre la funzione "Stop&Go" (frenata con ripartenza automatica). Il Premio Auto Europa 2020 ha eletto la vettura protagonista del mercato del prossimo anno tra le 15 candidate, prodotte in Europa in almeno 10.000 esemplari e commercializzate nel Vecchio Continente che hanno così completato la classifica finale: Audi e-Tron (67), DS 3 Crossback (51), Hyundai I30 Fastback N (44), Jaguar XE (41), Range Rover Nuova Evoque (38), Volkswagen T-Cross (36), Skoda Scala (35), Kia Proceed (31), BMW Z4 (19), Porsche Cayenne Coupé (12), Citroën C5 Aircross (11), Seat Tarraco (9). Tra le supersportive la Ferrari F8 Tributo si è aggiudicata il Premio Auto Europa Sportiva 2020 con 221 voti, davanti alla Lamborghini Huracàn Evo Spyder (111 preferenze) e alla Porsche 911 Carrera S (104). Come ormai tradizione, giunto all'ottava edizione, è stato assegnato anche quest'anno il premio "Green Gold Award" alla vettura che si è maggiormente impegnata nell'innovazione a vantaggio dell'ambiente. Si tratta dell'Audi e-Tron un suv totalmente elettrico che esprime tutta la sua potenza agendo su tutte le quattro ruote tramite la trazione integrale gestita da una centralina elettronica in grado di comandare i motori elettrici disposti sui due assali. Quest'anno i Giornalisti dell'automobile hanno altresì deciso di premiare la categoria dei Suv e Crossover che sta prendendo sempre più piede in Italia. La scelta è caduta sul Suv di lusso Maserati Levante, presente all'evento nella versione Trofeo da 580 cv, essendo il veicolo di punta del prestigioso brand Italiano tanto da monopolizzare ben oltre il 60% delle vendite di Maserati. A commento del "Premio UIGA Auto Europa 2020", la presidente dell'Unione Italiana Giornalisti dell'Automobile, Marina Terpolilli, ha sottolineato "l'importanza del ruolo della Renault Clio nella gamma del produttore francese, a supporto delle vendite, inoltre la capacità della nuova Clio di portare nel segmento "B" caratteristiche proprie del segmento Premium, quali tutti i più moderni sistemi di sicurezza - gli ADAS- tipici nelle automobili di segmento superiore.