4x4 Fest, tutto pronto: anteprime nazionali e test off-road

Quest'anno a 4x4 Fest, in calendario da venerdì a domenica, si rafforzala partecipazione di case automobilistiche e si amplia l'offerta di modelli auto, moto, quad, bike e pneumatici che rappresentano le ultime novità del mercato.



Jeep ritorna al 4x4 Fest per il settimo anno consecutivo con la possibilità di testare nell'area dedicata Grand Cherokee Overland, Wrangler Rubicon e Renegade Trailhawk.



Anteprima nazionale per Mitsubishi Motors che porta la grinta e la potenza del nuovo pick-up L200: durante la manifestazione la casa giapponese darà la possibilità di scoprire il nuovo pick-up sia nella versione classica che in quella limited edition Hurricane, prodotta in solo 100 esemplari. Suzuki allestirà un'ampia esposizione della sua gamma AllGrip con Vitara, anche nella versione Katana e Jimny (anche come Jimny Gan con assetto più alto di 8,3 cm rispetto a quello di serie).



Toyota Italia ritorna con la sua gamma più attuale di fuoristrada, suv e pick-up. Allo stand verranno esposti RAV4 2.5H ECVT LNG AWD-I MY19, Land Cruiser 2.8D 5P A 15 e Hilux 2.4D A DC 4WD EXE MY 19 .



Alla kermesse prenderanno parte anche sei giurate del Women's World Car of the Year, giornaliste automobilistiche provenienti da Italia, Germania, Spagna, Portogallo, Grecia e Sudafrica. Le sei giurate parteciperanno alla manifestazione condividendo la loro esperienza sui media di pertinenza oltre che con la Community dei giudici femminili del WWCOTY che include 40 membri a livello globale per 33 nazioni. La partecipazione dei membri della giuria femminile del World Car of the Year al 4x4Fest rientra in un progetto di CarraraFiere volto a coinvolgere ed attrarre il pubblico femminile al Festival con iniziative apposite tra cui il progetto 'Rosa Integrale' con il raduno di sabato aperto alle donne con il loro suv o fuoristrada su un percorso di circa due ore, all'interno di un bacino di marmo e all'interno delle Cave di Fantiscritti.