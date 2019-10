Suzuki al 4x4 Fest con gamma AllGrip e serie speciali

Al CarraraFiere, in occasione della 19° Edizione del 4x4 Fest, Salone Nazionale dell'Auto a Trazione Integrale, il marchio Suzuki sarà tra i protagonisti della manifestazione. La kermesse toscana è l'unico evento in Italia interamente dedicato al mondo del 4x4 e rappresenta un appuntamento importante per la casa di Hamamatsu, che ha una tradizione unica in materia di off-road.



Suzuki allestirà un'esposizione di modelli che occuperà gli stand 600, 601 e 602 all'interno del Padiglione C. Nell'area esterna, inoltre, i visitatori potranno registrarsi per effettuare un test drive su strada o per provare, da passeggeri, l'emozione di un giro che affronterà gli impegnativi ostacoli del percorso off-road.



I visitatori del 4x4 Fest potranno ammirare, sullo stand Suzuki, tre versioni speciali di modelli dotati di tecnologia 4x4 AllGrip. A rappresentare la famiglia Vitara sarà un esemplare della grintosa serie speciale a tiratura limitata Vitara Katana, già protagonista dello Stand Suzuki al Salone del Valentino, svoltosi a Torino lo scorso giugno. Sotto i riflettori di CarraraFiere ci sarà anche Jimny Gan, un allestimento progettato appositamente per percorsi off-road duri e puri e realizzato da Suzuki in collaborazione con il preparatore Z.Mode. In giapponese, "Gan" descrive tutto quello che è "forte", "duro", ma anche "testardo" e "difficile da smuovere". Un esemplare di Jimny sarà inoltre esposto con la livrea blu del Team Suzuki ECSTAR MotoGP: una versione unica, resa esclusiva dagli autografi originali dei piloti ufficiali Alex Rins e Joan Mir, che corrono in sella alle GSX-RR nel Campionato del Mondo della MotoGP.



A completamento delle versioni speciali, lo stand Suzuki mostrerà ai visitatori la tecnologia 4x4 AllGrip di Ignis, Swift, S-Cross e Jimny: i modelli saranno equipaggiati con accessori "off-road" della linea ufficiale Suzuki, che enfatizzano il carattere fuoristradistico dei modelli e li rendono perfetti per ogni stagione, terreno e percorso.