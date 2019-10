A1, chiuso per una notte tratto Firenze Sud-Incisa

Sulla A1 Milano-Napoli, nell'ambito dei lavori connessi all'ampliamento della carreggiata a tre corsie, per consentire la demolizione del cavalcavia al km 306+250, si provvederà alla chiusura, in orario notturno, del tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello, in entrambe le direzioni, verso Roma e in direzione di Firenze/Bologna, dalle 22:00 di sabato 12 alle 7:00 di domenica 13 ottobre. E' quanto comunica Autostrade in una nota.

Inoltre, dalle 21 di sabato 12 alle 7 di domenica 13 ottobre, saranno chiuse le aree di servizio 'Chianti est' e 'Chianti ovest', all'interno del suddetto tratto.