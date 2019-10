DS3 Crossback full electric, stile premium all'insegna di lusso e comfort

Manca ormai pochissimo. L'attesa per la nuova DS3 Crossback full electric è ormai finita. Entro fine mese sarà svelata alla stampa specializzata prima di arrivare al grande pubblico. La DS3 Crossback però non è solo propulsione alternativa e pulita ma anche tanta eleganza con un abitacolo, dove la creatività degli interni segue lo stile del design esterno, caratterizzato da dettagli raffinati ed esclusivi.



Grande attenzione è stata data anche al livello di personalizzazione offerta, grazie a 5 differenti ispirazioni che offrono abbinamenti di materiali e colori per soddisfare le esigenze di unicità dei clienti. Il design scultoreo ha creato più di un dibattito tra gli esperti del Centro Stile DS, su come bilanciare una personalità esterna così decisa, non appena vengono aperte le portiere della vettura. La risposta è nei fatti: con un abitacolo ancora più raffinato ed elaborato, in piena sintonia con il percorso stilistico del marchio.



Partendo dal concetto che vuole la prima impressione come quella che resta nella nostra memoria, l'abitacolo di DS 3 Crossback lascia subito intendere di voler alzare l'asticella nella categoria compatte premium.



Gli interni proseguono il percorso stilistico inaugurato da DS 7 Crossback, con una console centrale in cui i differenti elementi funzionali vengono reinterpretati per assecondare un carattere forte, fatto per stupire. La trama DS, firma originale e simbolo del marchio, ritorna declinata graficamente su parecchi elementi interni: la plancia centrale con comandi a sfioro, gli aeratori laterali integrati nelle portiere, la disposizione scenografica degli schermi.



La possibilità di personalizzazione per questo abitacolo, inizia dalle cinque Ispirazioni DS: DS Montmatre, DS Bastille, DS Performance Line, DS Rivoli, DS Opera, cui si aggiunge l'Edizione Limitata per il lancio 'La Première'.



Le Ispirazioni caratterizzano e personalizzano totalmente gli interni: rivestimenti in pelle goffrata o Nappa pieno fiore con finitura "Art Leather", impunture "Point Perle" o con motivo a diamante, tessuti intrecciati, Alcantara, volante interamente rivestito in pelle pieno fiore, così come il cuscino Airbag, finiture in metallo con lavorazione guilloché 'Clous de Paris'.



Anche i sedili di questa compatta nascondono segreti, come dimostrano le schiume poliuretaniche delle imbottiture a doppia densità. Con il risultato di una seduta di alta qualità, completa delle indispensabili funzioni di regolazione elettrica e riscaldamento.



Tanta raffinatezza, poggia sulla contemporaneità di una vettura connessa, con al centro lo schermo tattile da 10,3 pollici che propone le immagini in Alta Definizione della navigazione, l'interfaccia multimediale e la consueta connettività DS.



La presenza futurista dello schermo, risulta amplificata da una plancia in cui gli aeratori laterali sono stati spostati sulle portiere. Geniale soluzione che amplifica la sensazione di spazio, in contrasto alle compatte dimensioni esterne.



Una scelta, che punta anche a valorizzare le lavorazioni di un abitacolo in cui le geometrie si alternano a materiali fatti per essere toccati.