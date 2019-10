Brennero off limits per camion in fiamme

Sta causando grosse difficoltà alla viabilità sull'autostrada del Brennero un incidente con un tir avvenuto questa mattina alle 6.50 a nord di Bolzano. In un tratto con un'unica corsia a causa di lavori, un mezzo pesante ha preso fuoco su un viadotto. Per facilitare i lavori l'autostrada, in un primo momento, è stata chiusa in entrambe le direzioni.

Si temeva, infatti, che il tir trasportasse sostanze pericolose ma - fortunatamente - aveva caricato solo ferro.

Verso le 7.40 l'incendio è stato spento, dieci minuti dopo è stata riaperta la carreggiata sud. A causa dei danni al manto stradale la riapertura della corsia nord non è imminente. Per questo motivo le auto dirette verso il Brennero vengono deviate sulla statale, mentre il traffico pesante deve attendere. I tir provenienti da sud attualmente vengono invitati a deviare per il valico di Tarvisio. Il rogo non ha danneggiato comunque la statica del viadotto.



Dopo il blocco all'alba per un tir in fiamme, poco prima delle ore 11, la corsia nord è stata riaperta al traffico, anche se il casello di Bolzano nord per il momento resta ancora chiuso per consentire lo smaltimento della coda in autostrada. A causa dei rallentamenti ad Egna, a sud di Bolzano, è avvenuto un tamponamento di tre autovetture con 5 feriti, fortunatamente nessuno grave. Per il traffico intenso in direzione Brennero resta valido l'invito dell'A22 ai camionisti provenienti da sud di passare per il valico di Tarvisio.