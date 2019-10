A sei mesi dall'acquisto da parte di Bridgestone Europe, la TomTomTelematics cambia nome e diventa Webfleet Solutions. L'azienda specializzata in soluzioni telematiche per la gestione delle flotte, creata 20 anni fa come divisione della TomTom, continuerà a mantenere il medesimo 'core business' e proseguirà nella collaborazione con la multinazionale specializzata nei sistemi di navigazione satellitare da cui è nata. Per i propri servizi, quindi, continuerà a utilizzarne i sistemi Traffic e Maps.



In una nota, l'azienda chiarisce che proseguirà lo sviluppo dei prodotti già in catalogo come Nextfleet, i dispositivi Link e la gamma dei Driver Terminal PRO, che oggi sono impiegati da più di 50.000 clienti con veicoli guidati in 100 paesi. La sua principale soluzione, Webfleet è utilizzata da piccole e grandi aziende per migliorare le performance dei veicoli, risparmiare carburante, supportare i conducenti e incrementare l'efficienza della flotta nel suo insieme. Inoltre, l'azienda fornisce servizi alle assicurazioni, alle società di noleggio e leasing di veicoli, agli importatori di auto e alle altre aziende nel mercato B2B e consumer. Su questo importante passo, Thomas Schmidt, Ceo e Managing Director di Webfleet Solutions, sottolinea: "20 anni fa, lanciammo la nostra soluzione di gestione della flotta Webfleet, dal nostro ufficio originario di Lipsia, in Germania. Eravamo dei precursori nell'utilizzare le tecnologie 'cloud' e internet per aiutare le flotte e le aziende che usavano per fini commerciali camion, furgoni e auto ad elevare la loro produttività, aumentare la sicurezza e la sostenibilità, accrescere la soddisfazione e incrementare l'efficienza complessiva della gestione delle loro flotte. Come Webfleet Solutions, andremo oltre la semplice fornitura di soluzioni telematiche. Bridgestone ci dà la piattaforma perfetta da cui partire, supportandoci nella creazione di servizi a più ampio raggio per ancora più clienti nel mondo: con noi, nell'area Emea adesso ha 1,2 milioni di sottoscrizioni per la gestione delle flotte e della mobilità".