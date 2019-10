Opel, consegnata la Corsa numero 1.600.000 in Italia

Consegnata la Opel Corsa numero 1.600.000 venduta in Italia. L'esemplare è stato consegnato a una cliente della storica concessionaria Opel Autozai che torna a scegliere il modello con cui ha debuttato al volante. Si tratta di una Opel Corsa 5 porte Innovation di colore rosso, scelta per la grande versatilità e lo spazio a bordo, in sorprendente contrasto con la compattezza delle dimensioni esterne. Una scelta che ha il sapore di un pezzo di storia personale, visto che Opel Corsa è stata la prima vettura della cliente, addirittura quella su cui ha imparato a guidare da ragazza. Anche per questo è molto affezionata al marchio Opel ed a Corsa in particolare, che apprezza per la proverbiale solidità e affidabilità.



La consegna della vettura ha avuto come coreografia una delle storiche concessionarie Opel, tra le prime concessionarie del marchio in Italia: Autozai è attiva dal 1967 su Verona e Provincia. Un doppio tuffo nel passato quindi, per affrontare un futuro che continuerà ad avere Opel Corsa come grande interprete.