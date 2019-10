Bimbi in gara prossimo weekend nel Gp di Milano

Bimbi in pista il prossimo weekend al Castello Sforzesco di Milano. Il Club Milanese Automotoveicoli d'Epoca ha in programma per sabato 5 ottobre un Mini Gp di automobiline a pedali, riservato ad aspiranti piloti di età compresa fra i 4 e i 10 anni. La manifestazione, realizzata in collaborazione con l'Unicef, farà da contorno all'arrivo delle vere vetture d'epoca, in gara nella tredicesima edizione del Trofeo di Milano.

Quello riservato ai piccini è un progetto ideato da UNICEF e sviluppato in 10 città italiane, grazie ai Club federati ASI, che punta a raccogliere di fondi da devolvere in beneficienza per promuovere l'istruzione dei minori nel mondo. L'iniziativa si inserisce all'interno di un quadro che quest'anno ha già coinvolto altre 9 città italiane e relativi Club appartenenti all'Automotoclub storico italiano, e che nel 2020 porterà a 20 il numero degli appuntamenti.

Ispirate alle vetture da corsa degli anni '50, le macchinine schierate in pit-lane saranno dei modelli unici, costruiti a mano. L'Unicef fornirà ai bambini una tuta da mini-pilota e un cappellino, mentre Koh-I-Noor, sponsor della tappa milanese, regalerà a ogni partecipante un set di matite colorate.

Le iscrizioni al Mini GP saranno aperte a partire dalle ore 9.30 di sabato, all'ingresso della pista in Piazza Castello, e l'attività si svolgerà dalle 10 alle 17. Per ogni partecipante è richiesto un contributo con offerta libera di almeno 5 euro.