40 Lotus su strade dell'Elba, raduno e prove regolarità

Approderanno il 5 e 6 ottobre all'Isola d'Elba 40 fiammanti Lotus moderne e d'epoca per partecipare alla 'Cli Lotus contro il tempo 2019', raduno organizzato dal Club Lotus Italia. Le vetture si imbarcheranno a Piombino (Livorno) il sabato mattina e a Rio Marina effettueranno un tour stradale non competitivo che porterà la carovana a percorrere il giro di tutta l'isola alla scoperta delle bellezze culturali ed agroalimentari del territorio, fino a raggiungere Porto Azzurro, tappa finale del viaggio.

Il giorno successivo, domenica 6 ottobre, Porto Azzurro ospiterà una prova di regolarità non competitiva con partenza e arrivo in piazza Giacomo Matteotti della lunghezza di 26 km. Gli equipaggi si confronteranno col cronometro lungo le strade elbane. La manifestazione terminerà intorno alle 13 con la consegna dei riconoscimenti ai partecipanti.