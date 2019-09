Il Salone del camper fa 'boom', +13% visitatori sul 2018

'Boom' alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre per il Salone del camper: i visitatori sono aumentati del 12,56% rispetto allo scorso anno. L'evento è stato vetrina per oltre 350 espositori e 750 veicoli esposti. È il bilancio tracciato alla chiusura della decima edizione del Salone che secondo gli organizzatori ha infranto tutti i record precedenti. Trainato da un settore che, anche nel 2018, ha fatto registrare dati positivi con un +20,3% di immatricolazioni di autocaravan, più di un miliardo di euro di fatturato e circa l'85% dei veicoli Made in Italy destinati all'esportazione, il Salone parmense ha risposto in modo positivo. "Il turismo ricreazionale si conferma come la nuova frontiera del turismo mondiale - ha spiegato Antonio Cellie, ad di Fiere di Parma - soprattutto perché ne rappresenta attualmente la forma più green e di minore impatto ambientale. Lo strepitoso successo di questa edizione del Salone consacra il turismo in libertà come il nuovo 'booster' non solo del settore turistico, ma anche di tutta la nostra economia". "Un Salone del Camper che supera ogni più rosea aspettativa - ha aggiunto Simone Niccolai, presidente dell'Associazione produttori caravan e camper, primo partner nell'organizzazione del Salone - Crescono ogni anno i camperisti italiani e stranieri che circolano in Italia, ora siamo arrivati a 8,7 milioni, generando un fatturato superiore ai 2,5 miliardi di euro. Questa manifestazione è lo specchio fedele dell'andamento del nostro 'Turismo in Libertà'".