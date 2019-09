C3 Aircross, B-suv che piace al mercato e esperti di settore

Il successo inarrestabile del B-suv C3 Aircross non arriva solo da un punto di vista di vendite di mercato, spinte anche dalla 'somiglianza' con la sorella minore C3 - tra le best seller della sua categoria -, ma anche e soprattutto dagli esperti di settore. La giuria Autobest infatti ha definito il C3 Aircross 'Best Buy Car of Europe', il miglior acquisto nel settore automobilistico per l'anno 2018.



Dal 2001, Autobest premia ogni anno la vettura che riceve il maggior numero di consensi. Le vetture, votate da 31 giornalisti specializzati, provenienti da 31 paesi europei, sono valutate sulla base di 13 criteri tra cui: rapporto qualità/prezzo, design, confort, tecnologie, qualità dei servizi e disponibilità dei pezzi di ricambio nelle reti di distribuzione.



Proprio come era accaduto con Citroën C3 eletta da Autobest nel 2003, Citroën C3 Aircross ha saputo distinguersi dalle concorrenti e ha vinto questa diciassettesima edizione del premio, grazie al suo stile unico e alla personalità piena di forza e freschezza.



Lanciato a ottobre 2017, C3 Aircross rappresenta un buon compromesso in termini di spazio a bordo, modularità e luminosità. La personalità decisa è rinforzata da un'ampia scelta di personalizzazioni, con 85 combinazioni per gli esterni e 5 armonie per gli interni. La numero uno del brand, Linda Jackson, nel corso della presentazione alla stampa internazionale, aveva definito quest'auto un 'people minded suv', ispirato - cioè - alle esigenze dei clienti rappresentando un buon compromesso tra la guida urbana, che necessità di agilità e versatilità, e i percorsi off road anche più difficili, grazie all'impiego di ben 12 tecnologie di assistenza alla guida tra cui il grip control e l'Hill Assist Descent che aiutano nelle manovre su terreni difficili.