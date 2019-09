4x4 Fest, pronte nuova pista esterna e attività sul litorale

Pista esterna rinnovata, nuove attività sul litorale, Mud Café e lancio del 'Business speed dating': sono solo queste alcune delle iniziative in calendario per la diciannovesima edizione del 4x4 Fest, il salone italiano a trazione integrale in programma da venerdì 11 a domenica 13 ottobre.



Tra le novità dell'edizione 2019, la pista esterna, fulcro pulsante del 4x4Fest, luogo ideale dove testare i mezzi messi a disposizione dalle case automobilistiche e dove assistere alle esibizioni da batticuore dei piloti del CIVF, delle competizioni di mezzi spettacolari e dei quad.



Quest'anno, su istruzioni di IMM_Carrarafiere, la pista è stata rinnovata grazie all'intervento del partner tecnico F.I.F, tutto con l'obiettivo di riuscire a fare prove ancora più sicure e decisamente spettacolari. Altra novità sarà la possibilità per tutti i privati, con un supplemento di soli 5 euro sul biglietto di ingresso di accedere all'arenile a bordo dei propri mezzi, girando su una pista in spiaggia progettata nel rispetto dell'ambiente circostante. L'arenile ospita un Villaggio con aree espositive a disposizione degli espositori che desiderano far provare i propri mezzi su un percorso circoscritto su arena, in tutta sicurezza: molto atteso il test del mezzo Sherp. Nei tre giorni di manifestazione, la Federazione Italiana Fuoristrada rinnova l'appuntamento con Sand Emotion, il percorso in spiaggia, seguito da istruttori della F.I.F. e aperto a tutti gli appassionati con mezzi fuoristrada, purché dotati di trazione integrale e ridotte.



L'inedita area Mud Café, nel Padiglione B, caratterizzata da un palco con maxischermo e zona ospitalità aperta anche agli espositori, è una sorta di salotto dinamico che, ogni giorno, propone proiezioni, presentazioni ed incontri con ospiti del mondo dei motori. Infine spazio anche al mondo del business. Gli organizzatori del Salone, in collaborazione con le principali testate media attive nel settore, stanno infatti invitando figure professionali quali meccanici e preparatori a visitareil 4x4Fest, dando loro la possibilità di partecipare a veri e propri 'Business Speed Dating', ovvero brevi incontri professionali tra gli operatori e gli espositori in fiera, mettendo in contatto domanda e offerta degli stessi.