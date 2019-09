Noleggio, Arval lancia nuovo blog per mobilità sostenibile

In occasione dell'edizione 2019 della European Mobility Week, Arval Italia, società che si occupa del noleggio a lungo termine e nei servizi di mobilità, lancia 'Sulla Strada Giusta', il nuovo blog dedicato alla sostenibilità sociale e ambientale. Nel dettaglio, si tratta di un contenitore di notizie, articoli e interviste legati alla mobilità sostenibile, green e sicura, ma anche all'ambiente e all'economia positiva, temi al centro della politica di Corporate Social Responsibility di Arval. Il blog nasce come evoluzione del progetto 'Sulla Strada Giusta', nato nel 2014 per sostenere il lavoro svolto dalla Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, a supporto di una struttura di eccellenza per la cura dei bambini e centro di riferimento nazionale per l'elevata complessità pediatrica.



Per la Fondazione Meyer, dal 2014, Arval ha raccolto oltre 260.000 euro, destinati al sostegno e allo sviluppo di progetti pediatrici.