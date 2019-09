Ai nastri di partenza 29/a edizione del Gran Premio Nuvolari

È tutto pronto per la partenza della 29/a edizione del Gran Premio Nuvolari che si disputerà da domani al 22 settembre. Quest'anno si registra un numero di presenze record: alla partenza ci saranno infatti oltre 300 equipaggi provenienti da Europa, Asia e Australia. 17 i paesi rappresentati: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Russia, Spagna, Svizzera. 45 le case automobilistiche in gara: dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Fiat, Lancia, OM e Ferrari alle inglesi Triumph, Jaguar, Aston Martin e Bentley; dalle statunitensi Chrysler e Chevrolet, alle tedesche Mercedes, BMW e Porsche fino alle pursang francesi firmate Ettore Bugatti.



Saranno ben 95 le vetture anteguerra che prenderanno parte alla gara che si snoda lungo 1025 km. Il Gran Premio Nuvolari 2019 prenderà il via alle 11 di venerdì 20 settembre da Piazza Sordello, nel cuore di Mantova.



La prima giornata di gara si snoderà tra il lago di Garda, il controllo orario di Torri del Benaco, le montagne del Baldo e la Pianura Padana, Castel d'Ario, paese natale di Tazio Nuvolari, terminando a Bologna.



Sabato 21 settembre, dopo la partenza da Bologna, le vetture attraverseranno i passi appenninici della Raticosa e della Futa, passando poi per Piazza del Campo a Siena e la Piazza Grande di Arezzo. Nel pomeriggio gli equipaggi valicheranno il Passo di Viamaggio per giungere a fine giornata al traguardo di Piazza Tre Martiri a Rimini. Domenica 22 settembre la gara prenderà la via del ritorno verso Mantova. Partendo da Rimini, le vetture affronteranno le prove di Meldola e passeranno da Faenza, ospiti della Scuderia Toro Rosso. Gli equipaggi si sfideranno poi in una serie di prove cronometrate all'interno dell'Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari per poi andare a Ferrara, con le nuove prove di Piazza Trento e Trieste. Il rientro in terra mantovana culminerà con l'arrivo dei concorrenti sul palco di Piazza Sordello.



L'evento in onore di Nuvolari è la seconda prova di "Epoca Championship", il Campionato Italiano Grandi Eventi di Aci Sport, del quale fanno parte anche la Coppa d'Oro delle Dolomiti (18-21 luglio 2019), la Targa Florio (10-13 ottobre 2019) e la Coppa delle Alpi by 1000 Miglia (03-08 dicembre 2019).