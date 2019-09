Aci, le auto elettriche non sono l'unica soluzione all'inquinamento

L'auto elettrica non è l'unica soluzione all'inquinamento legato al traffico, visto che il progresso dei motori termici ha profondamente modificato la situazione delle emissioni nocive e con effetto serra dallo scarico. Arriva dal presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani, una precisa presa di posizione su questo tema. "Non è vero che solo le auto elettriche non inquinano - ha detto a margine della presentazione dell'edizione 2020 del Milano Monza Open-Air Motor Show (MiMo) - bisogna esaminare tutte le tecnologie e andare oltre vedendo con serenità quelle che sono le prospettive della mobilità e le soluzioni da utilizzare, naturalmente nel pieno rispetto dell'ambiente". E proiettandosi verso il giugno del prossimo anno ha ribadito che il ''Milano Monza Open-Air Motor Show sarà l'occasione ideale per ribadire questi concetti''. Lo stesso sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha condiviso nel suo intervento, durante la presentazione del MiMo, il concetto che ''non esiste solo l'elettrico'' dai problemi dell'inquinamento.



E ha aggiunto che ''Milano è una città di stampo medioevale e caricarla di colonnine con è semplice''.