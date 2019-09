Auto: Coppa Nissena ai nastri di partenza

Sarà undicesimo e penultimo round del Campionato italiano Velocità Montagna e si presenta giovedì 19 settembre alle ore 12 la 65^ Coppa Nissena. La competizione organizzata dall'Automobile Club Caltanissetta da venerdì 20 a domenica 22, seconda gara della mini serie tricolore siciliana iniziata con la straordinaria Monte Erice e seconda delle tre del rush finale del calendario. La conferenza si terrà al Municipio di Caltanissetta, saranno presenti il Sindaco della città Roberto Gambino, che insieme all'Assessore allo Sport Fabio Caracausi, al Presidente dell'Automobile Club niseno avv.

Carlo Alessi e al Vice architetto Vincenzo Calandruccio, annunceranno alla stampa, tra le varie novità, anche per la prima volta le verifiche tecniche e sportive in piazza Garibaldi, nel cuore della città, venerdì 20 settembre dalle 14 alle 20.30. In un elenco 200 iscritti che è al vaglio della Federazione, sono presenti tutti i maggiori protagonisti del tricolore.