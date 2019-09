Tutor riattivati sulla A23

Il sistema Tutor, che rileva il superamento medio della velocità, è di nuovo attivo sull'autostrada A23 in entrambe le direzioni, sulla carreggiata Nord nel tratto fra Udine Nord e Carnia e sulla carreggiata Sud nel tratto fra Gemona del Friuli e Udine Nord. Lo rende noto la Polizia stradale di Udine spiegando che Autostrade per l'Italia ha riattivato il dispositivo che rileva il superamento medio della velocità e quindi permette di sanzionare chi mantiene una condotta di guida scorretta e pericolosa per un certo numero di chilometri.

"Il sistema - spiega ancora la Polstrada - dispone di più punti di rilevazione lungo la carreggiata autostradale; una volta che l'automobilista passa questi punti, la targa e la velocità vengono registrate. Se, alcuni chilometri dopo, al passaggio del secondo punto di rilevazione, la velocità media del tratto è superiore a 137 Km/h, ovvero il limite di categoria di 130 km/h maggiorato della tolleranza prevista per legge e pari al 5%, scatta la sanzione. Il sistema funziona con qualsiasi condizione atmosferica e di illuminazione e su tutta la carreggiata stradale; acquisisce inoltre automaticamente tipo e targa del veicolo e accerta la proprietà del veicolo.

L'operatore di Polizia interviene solamente per la verifica dei dati prodotti e la verbalizzazione".

La Polizia stradale ricorda infine che "il dispositivo, introdotto sulla rete viabile nazionale per la prima volta nel dicembre del 2005, ha determinato un deciso calo degli incidenti stradali".