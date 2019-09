Auto, Lohscheller (ceo Opel) riceve premio 'Eurostar 2019'

Michael Lohscheller, ceo di Opel, ha ricevuto dalla nota rivista specializzata Automotive News Europe il premio "Eurostar 2019" come Brand ceo dell'anno. Con questo riconoscimento, la pubblicazione onora la rinascita del marchio Opel sotto la guida di Lohscheller, primo ceo di Opel nella storia a ricevere il premio "Eurostar".



''È un grande onore per me ricevere questo premio, si tratta di un riconoscimento a tutto il nostro team che ha raggiunto risultati davvero incredibili negli ultimi mesi - ha dichiarato Michael Lohscheller -. Ogni giorno in Opel facciamo tutto il possibile per favorire la rinascita e rafforzare il profilo del nostro marchio, così ricco di tradizione. Possiamo essere orgogliosi dei risultati raggiunti all'interno di Groupe PSA e renderemo ancora più splendente il logo del Fulmine''.



Dopo l'acquisizione di Opel da parte di Groupe PSA nell'estate del 2017, il management guidato da Michael Lohscheller ha sviluppato, in modo indipendente, un piano di ristrutturazione chiamato Pace!, con l'obiettivo di rendere Opel redditizia in modo sostenibile, globale ed elettrica.



L'attuazione del piano sotto la direzione di Lohscheller ha consentito a Opel di raggiungere un risultato operativo corrente di 859 milioni di euro nel 2018, il margine operativo più elevato nei 157 anni di storia dell'azienda, dopo quasi 20 anni di perdite. Nella prima metà del 2019, Opel è riuscita a migliorare ulteriormente i propri risultati raggiungendo un risultato operativo di 700 milioni di euro in una situazione di difficoltà per l'intero settore.



Michael Lohscheller è ceo di Opel dal giugno del 2017. In precedenza, dal settembre del 2012, è stato Chief Financial Officer della società. Michael Lohscheller ha più di 20 anni di esperienza in diverse aziende dell'industria automotive, dove ha lavorato in diversi settori. Lohscheller, nato il 12 novembre 1968, ha studiato all'Università di Scienze Applicate di Osnabrück in Germania e all'Università di Barcellona in Spagna.



Dal 1993 al 1996 ha studiato Gestione del marketing e ha conseguito la Laurea Magistrale presso la Brunel University di Londra nel Regno Unito. È sposato, ha due figli e ha la passione della corsa (ha già portato a termine ben 110 maratone). Michael Lohscheller ha ricevuto il premio in occasione del gala "Eurostars", svoltosi alla vigilia del Salone Internazionale dell'Automobile di Francoforte, dove Opel ha presentato la nuova generazione di Corsa, la sua bestseller.