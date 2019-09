Opel, prosegue per terzo anno partnership con X Factor

Per il terzo anno consecutivo si conferma la partnership fra Opel e X Factor. L'auto ufficiale di questa tredicesima edizione sarà nuova Opel Corsa, icona del mercato automobilistico sin dal 1982, un successo ripetuto per 1.600.000 volte, tante quante le citycar di Russelsheim vendute in Italia. La nuova generazione di Corsa si distingue ancor di più rispetto al passato, grazie ad una moderna gamma di motori a combustione interna, tutti Euro 6d, alla quale si aggiunge la versione 100% elettrica, con un'autonomia di330 km secondo il ciclo WLTP.



Oltre all'auto ufficiale, Nuova Corsa,i suv col 'fattore X', Crossland X e Grandland X, accompagneranno giudici e concorrenti dalle prime audizioni allo show finale.