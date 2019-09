Ronaldo, Turbina e Disco Volante per linea abbigliamento CR7

(ANSA) - TORINO, 10 SET - Cristiano Ronaldo ha scelto alcuni veicoli del Mauto, il Museo nazionale dell'automobile di Torino, per la campagna di comunicazione 'Playfectionism' della collezione Fall/Winter 19 della linea di abbigliamento, calzature e accessori del suo marchio CR7.



Il fuoriclasse portoghese, grandissimo appassionato di automobili, ha preferito, nella ricca collezione del Mauto, il Tarf, la macchina da record con carrozzeria 'bisiluro' progettata e guidata dall'ingegnere Piero Taruffi che conquistò 22 record internazionali di velocità tra il 1948 e il 1957; l'Alfa Romeo Disco Volante, l'auto sportiva costruita in esemplare unico nel 1952; la Fiat Turbina, prototipo sperimentale di vettura azionata da turbomotore a gas, presentato dalla Fiat nell'aprile del 1954. Quarto veicolo per la campagna della linea di CR7 una Gilera Grand Prix, moto da corsa del 1952.