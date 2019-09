Genova, da novembre ordinanza anti-Vespa

Entrerà in vigore a Genova il primo novembre l'ordinanza per ridurre lo smog bloccando l'accesso in centro ai veicoli più inquinanti, rinominata 'anti-Vespa' con qualche malumore per il possibile impatto in una città che predilige le due ruote, anche piuttosto 'datate'. "In settimana esce. L'efficacia dell'ordinanza partirà dal primo novembre e quindi ci sarà tempo per adeguarsi e mettersi a posto", ha annunciato il sindaco di Genova Marco Bucci a margine del taglio del nastro della nuova sede di Philips al Porto Antico. "Non esiste nessun decreto 'anti-Vespa' - ha chiarito - ma un'ordinanza per favorire l'ecosostenibilità della città". Il provvedimento dovrebbe essere presentato tra sabato e lunedì.

Già ieri Bucci aveva chiarito che le Vespe iscritte ai registri storici saranno esentate.