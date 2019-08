Kia Motors consegna scuola e minibus a governo Tanzania

Kia Motors ha consegnato al governo della Tanzania le chiavi di una nuova scuola e di due minibus dedicati al trasporto degli studenti. L'iniziativa benefica è stata promossa nell'ambito del programma internazionale di responsabilità sociale 'Green Light Project' della casa automobilistica coreana. Lanciato nel 2012, prevede fra l'altro interventi a favore delle popolazioni che vivono in condizioni disagiate e ha permesso sino a oggi di realizzare 11 centri in otto stati del Continente Nero e uno in Messico. L'opera realizzata in Tanzania è l'ultima di quattro scuole recentemente costruite oltre che nello stesso Paese africano anche in Malawi e Mozambico. Situato nella città di Bagamoyo, edificato da Kia Motors Corporation corporation nel 2014, il complesso scolastico è stato ufficialmente consegnato alle autorità locali dopo un periodo di cinque anni di avvio delle attività che ha anche permesso di formare il personale locale. "Siamo fieri del passaggio di consegne alle autorità locali della nostra Kia Green Light School - ha detto Keyhwan Roh, general manager del CSR Management Team di Kia Motors -. Offre alla comunità locale l'opportunità di costruire condizioni di vita migliore. Il nostro obiettivo è stabilire strutture e portare conoscenza per far sì che queste comunità possano diventare auto sufficienti".