FSAE Italy,trionfo tricolore: ecco tutti i premiati a Varano

Con la cerimonia finale si è chiusa ieri la XV edizione di Formula SAE Italy, Formula Electric Italy & Formula Driverless - competizione internazionale organizzata da ANFIA in partnership con SAE International e con l'Autodromo a Varano de' Melegari e con la main sponsorship di FCA, presente con il marchio Abarth, e di Dallara. L'evento ha visto la partecipazione di oltre 2.600 studenti provenienti da 26 Paesi e da oltre 79 diversi atenei. Complessivamente sono stati 86 i team in gara, di cui 69 europei, con 17 italiani, provenienti da 15 atenei.

Formula SAE Italy - Day 5

Per la prima volta nella storia della Formula SAE Italy, il podio della Classe 1C (vetture a combustione interna), vede al primo posto una squadra italiana, ovvero il Politecnico di Milano con il team Dynamis PRC, arrivato quarto alla scorsa edizione, che ha dimostrato di essere cresciuto molto, ottenendo punteggi elevati in tutte le prove e vincendo sia il Design Event che l'Endurance della Classe 1C, grazie a una vettura impostata bene e a un eccellente lavoro di squadra. In seconda posizione, l'Università di Padova con il team Race UP Combustion, e, in terza, la Czech Technical University of Prague, con il team CTU CarTech.

Altro primato assoluto per una squadra italiana nella Classe 1E (vetture elettriche), dove trionfa il Politecnico di Torino con la Squadra Corse, posizionatosi al terzo posto lo scorso anno, mentre si aggiudica il secondo posto la University of Ljubljana e il terzo va alla Aristotle University of Thessaloniki. Podio tricolore anche nella Classe 3 (presentazione del solo progetto della vettura), dove ha conquistato la vetta della classifica STV-Scuderia Tor Vergata dell'Università di Roma Tor Vergata.

Nella Classe 1D (Driverless), al secondo anno di esperienza alla Formula SAE Italy, il primo premio è andato all'Università di Roma La Sapienza - Sapienza Corse, seguita da Delft University of Technology - MITeamDelft e da RWTH Aachen - Ecurie Aix Formula Student Team.

"La quindicesima edizione di Formula SAE Italy ha confermato il successo delle precedenti e ha visto trionfare le squadre italiane, cresciute di livello rispetto allo scorso anno - ha commentato Gianmarco Giorda, direttore di ANFIA - . La sfida internazionale tra i team ha presentato numerosi elementi di interesse, a partire dalle soluzioni tecnologiche innovative apprezzate dalle giurie in particolare nelle classi delle vetture elettriche e driverless, attuale frontiera dell'evoluzione del settore automotive. Per la prima volta, anche una squadra italiana, quella dell'Università di Roma La Sapienza si è misurata con la novità della guida autonoma, gareggiando con l'unica vettura driverless a combustione e aggiudicandosi il primo premio in questa categoria''.

"Come ANFIA - ha concluso Giorda - lavoriamo ininterrottamente per far crescere l'evento, aumentarne la visibilità a livello worldwide e l'attrattività, anche puntando sulla sua funzione di trait d'unione tra il mondo dell'università e quello dell'industria. Fondamentale, in tutto questo, il supporto delle aziende della filiera automotive coinvolte nella fase preparatoria e presenti durante la manifestazione''.

Durante la cerimonia di premiazione sono stati assegnati anche i premi relativi agli eventi statici - Cost Event, Business Presentation Event e Design Event - ufficializzando così il podio dei vincitori. Il Cost Event della Classe 1D vede al primo posto il team University Racing Eindhoven di Eindhoven University of Technology, seguito, al secondo posto, da Sapienza Corse dell'Università di Roma La Sapienza e, al terzo, da Ecurie Aix Formula Student Team RWTH Aachen. Nella Classe 1E si è aggiudicato la prima posizione il team E-Motion Rennteam Aalen di Hochschule Aalen, seguito, al secondo posto, dalla Squadra Corse PoliTO del Politecnico di Torino e, al terzo, dall'Aristotle University Racing Team Electric - Aristurtle dell'Aristotle University of Thessaloniki a pari merito con il team Blue Flash Mobility Concepts di HAWK Göttingen. Infine, per la Classe 1C: E-Team Squadra Corse dell'Università di Pisa e, a seguire, UH Racing della University of Hertfordshire e l'Università di Padova con il team Race UP Combustion.

Nel Business Presentation Event, per la Classe 1D, si posiziona al primo posto Sapienza Corse dell'Università di Roma La Sapienza, mentre per il Design Event della Classe 1D, al primo posto troviamo MITeamDelft della Delft University of Technology, seguito, al secondo posto, da municHMotorsport e, al terzo, da Ecurie Aix Formula Student Team RWTH Aachen. Nella Classe 1E in prima posizione, come già lo scorso anno, FS Team Tallinn della Tallinn University of Technology, seguito, al secondo posto, dalla Squadra Corse PoliTO del Politecnico di Torino. Infine, per la Classe 1C trionfa il Politecnico di Milano con il team Dynamis PRC.