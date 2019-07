Viadotto E45: Anas, ripartiti lavori per risanamento

Sono ripresi da ieri i lavori di manutenzione programmata per il risanamento e il miglioramento sismico del viadotto Puleto sulla strada statale E45 tra Valsavignone e Canili in provincia di Arezzo, intervento sospeso poco dopo l'avvio, lo scorso 11 marzo, in ottemperanza al divieto di alterazione dello stato dei luoghi disposto dalla procura di Arezzo nell'ambito delle indagini sullo stato della struttura, tuttora in corso. Lo rende noto Anas. Nell'ambito dell''inchiesta il viadotto è stato anche completamente chiuso al traffico per due settimane circa tra gennaio e febbraio scorsi. Ad autorizzare la ripresa dei lavori la stessa procura.

L'intervento, programmato e appaltato da Anas nell'ambito del piano di riqualificazione della E45, riguarda in particolare il risanamento del calcestruzzo, il miglioramento sismico dell'opera, il rifacimento delle solette e l'ammodernamento delle barriere laterali di sicurezza. I lavori, per un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro, hanno una durata di 200 giorni. Il transito tra Valsavignone e Canili è consentito a tutti i veicoli con massa effettiva non superiore a 30 tonnellate, come disposto dalla procura di Arezzo lo scorso 10 luglio.