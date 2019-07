Campionato suv elettrici Extreme E, ci lavora anche Ogier

Ci sarà anche il sei volte campione del mondo rally Sébastien Ogier a bordo di uno dei bolidi che dal 2021 animeranno l'inedita serie di competizioni off-road con veicoli elettrici Extreme E, creata dallo stesso patron della Formula E Alejandro Agag.



L'annuncio è stato dato a pochi giorni dalla presentazione ufficiale di questa iniziativa, avvenuta a Goodwood, che punta a portare la stessa attenzione alla conservazione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni inquinanti in un contesto diverso dalla gare cittadine delle monoposto 100% elettriche. La grande esperienza del campione mondiale rally sarà utilizzata a tutto tondo dagli organizzatori di Extreme E in vista della sua inaugurazione nel marzo 2021.



Ogier supervisionerà numerosi aspetti del futuro campionato off-road 'green', dalle norme sportive e tecniche alle potenziali location degli eventi ed anche all'evoluzione del design e del progetto del suv elettrico che sarà protagonista di Extreme E.





''Sébastien Ogier è uno dei piloti più talentuosi nella storia del motorsport e dei rally - ha dichiarato Agag - e contare sul suo contributo, sul suo supporto e sui suoi consigli durante lo sviluppo di Extreme E ha un valore immenso. Averlo coinvolto fin da questa fase iniziale è davvero un onore e un enorme sostegno a ciò che stiamo facendo con la serie Extreme E.



Il suo sarà un contributo chiave nel modellare quello che sarà un concetto unico nello sport dei motori, nell'avventura e nell'intrattenimento''. La nuova serie di gara off-road si correrà con il suv elettrico Odyssey 21, un mezzo che potrà affrontare percorsi anche in zone che in precedenza non sono mai state 'aperte' ai suv con motori termici, come l'Artico, l'Himalaya, l'Amazzonia o le isole dell'Oceano Indiano (lo spiega questo video https://www.youtube.com/watch?v=V09GONTUyg8).



Creato e assemblato dalla Spark Racing Technology, lo stesso specialista incaricato assieme da Dallara delle monoposto di Formula E, Odyssey 21 sarà equipaggiato con una speciale batteria prodotta dalla Williams Advanced Engineering e con pneumatici Continental. ''Con le nostre gomme ad elevate prestazioni per la serie Extreme E - ha dichiarato Tansu Isik, responsabile del marketing EMEA di Continental - forniremo ai piloti un grip molto elevato per accelerazioni, frenate e precisione di guida su quelli che saranno percorsi molto sfidanti. Si tratta di pneumatici che si adattano alla perfezione ai suv elettrici di questa serie, in modo da garantire il miglior controllo possibile del veicolo e la massima sicurezza, anche su terreni irregolari''.