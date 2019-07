ANFIA, al via Formula SAE Italy: futuri ingegneri a Varano

Si scaldano i motori in vista della XV edizione di Formula SAE Italy, Formula Electric Italy & Formula Driverless, la competizione tecnico-sportiva internazionale aperta agli studenti di ingegneria provenienti dalle università di tutto il mondo, organizzata da ANFIA, che a partire dal 2017 ha preso in carico l'evento, raccogliendo l'eredità di ATA - Associazione Tecnica dell'Automobile.



Continuano a crescere i numeri della manifestazione: oltre 2.600 studenti da 27 Paesi del mondo e 81 diversi atenei in rappresentanza di 87 team universitari - di cui 71 dell'Unione europea (17 italiani, provenienti da 16 diversi atenei) e 16 extra-UE. L'evento si svolgerà presso l'Autodromo R. Paletti di Varano de' Melegari (Parma) - partner dell'iniziativa insieme a SAE International - con la main sponsorship di Dallara e di Fiat Chrysler Automobiles, che parteciperà con il marchio Abarth, e con la media partnership di Lifegate e Autotecnica.



Le classi di partecipazione dell'evento educational tra i più attesi della motor valley sono quattro: Classe 1C - vetture a combustione interna (46 team partecipanti); Classe 1E - vetture elettriche (28 team); Classe 1D - driverless: vetture a guida autonoma (8 team), introdotta per la prima volta nel 2018, con le auto sempre in modalità senza pilota durante gli eventi dinamici; Classe 3: 6 team che presentano unicamente il progetto della vettura senza prototipo. Novità dell'edizione 2019 è l'aggiunta di 8 nuovi slot di partecipazione nella classe 'elettrica'.



La manifestazione si avvale del patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Parma e del Comune di Varano de' Melegari, nonché del sostegno di 27 autorevoli sponsor in totale, aziende della filiera automotive rappresentata da ANFIA.



Formula SAE nasce nel 1981 per iniziativa della Society of Automotive Engineers(SAE) e prevede che gli studenti partecipanti si misurino nella progettazione e realizzazione di una vettura prototipo monoposto da competizione destinata ad un'eventuale commercializzazione, seguendo particolari vincoli di carattere tecnico ed economico, come se fosse commissionata da un'impresa del settore. Durante la manifestazione, i team di studenti affrontano prove statiche - Design Event, Business Presentation Event e Cost Event - e prove dinamiche in pista (Acceleration, Skid Pad, Autocross, Endurance; per la Classe 1D Autocross ed Endurance sono sostituiti dalla prova di Trackdrive).



L'obiettivo della manifestazione è mettere al centro le capacità maturate dai ragazzi in termini di conoscenze ingegneristiche, impegno, organizzazione e rispetto delle tempistiche, coordinamento della progettazione e presentazione del prodotto. La 'cinque giorni' inizierà con la cerimonia d'apertura di mercoledì alle 21 sul rettilineo della pista. La manifestazione terminerà la sera di domenica con una cerimonia di chiusura sempre sul rettilineo d'arrivo del circuito. Tra i premi speciali assegnati dagli sponsor, quello per il miglior concept dal punto di vista dell'integrazione tra powertrain e controlli chassis, offerto da Automobili Lamborghini, e quello per la migliore vettura realizzata con efficienza di costi, offerto da Dallara. Il premio "DRiVing the Future" verrà assegnato da DRiV al team che avrà incarnato meglio i valori del brand, mentre la gara di Endurance & Efficiency vedrà l'assegnazione di due premi, uno per le vetture termiche l'altro per quelle elettriche, e sarà il marchio Abarth ad aggiudicare questi riconoscimenti, oltre ad un terzo assegnato al vincitore della prova di Trackdrive riservata alle vetture driverless. Infine, RedBull conferirà un premio al team italiano miglior classificato nella prova di Endurance della classe combustion e della classe elettrica, Teoresi Group assegnerà un premio al team elettrico o driverless che avrà mostrato la maggior flessibilità del processo di sviluppo software e ZF al miglior prototipo di vettura driverless o elettrica valutato secondo una serie di parametri tecnici.