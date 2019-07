Parata di auto da film al National Motor Museum di Beaulieu

Sarà un'estate all'insegna delle vetture rese celebri dai film quella del 2019, al National Motor Museum di Beaulieu. Il museo britannico dell'auto, infatti, propone dal 20 luglio al primo settembre un'interessante mostra dedicata alle star a quattro ruote del cinema e della TV.



Tra le principali protagoniste della rassegna di Palace House ci sono la Jaguar XKR utilizzata dall'agente segreto 007 nel film La morte può attendere, girato da Lee Tamahori nel 2002 e la particolare Humber 8 hp della pellicola Chitty Chitty Bang Bang del 1968. Da citare anche la simpatica tre ruote Reliant Regal Supervan della serie britannica Only Fools and Horses, una rara Amphicar convertibile del 1960 e una Standard Ten Gold Star.



Situato a New Forest, nell'Hampshire, a pochi chilometri di distanza da Southampton, il museo è parte di un parco tematico dei motori che include diverse attrazioni, tra cui alcune delle vetture protagoniste della serie televisiva Top Gear, e che per tutta l'estate amplierà la sua offerta con manifestazioni e concorsi tematici.