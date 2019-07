A24-A25: stop mezzi pesanti tratto Pratola–Bussi/Popoli

Strada dei Parchi spa, concessionaria delle autostrade A24 e A25, comunica che, per urgenti attività di monitoraggio e verifiche tecniche sul viadotto Popoli, dal 22 al 26 luglio e dal 29 al 30 luglio prossimi sarà disposto, sulla carreggiata est (direzione Pescara/A14) dell'autostrada A25 tra gli Svincoli di Pratola Peligna e Bussi/Popoli, il divieto di transito ai soli mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

Resta consentito invece il transito per tutti i pullman, a 2 o a 3 assi. Conseguentemente, nei giorni sopra indicati, per i soli mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate provenienti da A24/Avezzano e diretti verso PE/A14, sarà disposta l'uscita obbligatoria allo Svincolo di Pratola Peligna. In considerazione della concomitante interdizione di ingresso in autostrada A25 presso lo Svincolo di Bussi/Popoli, sarà possibile usufruire dello Svincolo di Torre de' Passeri per entrare in autostrada A25 proseguendo sulla SS5 Tiburtina/Valeria in direzione Popoli/Pescara.