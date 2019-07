Fiat Panda, la più cercata sul web è anche la più acquistata

Ecotassa, diesel, sostenibilità ambientale: il clima di incertezza che ha regnato sovrano nel primo semestre del 2019 ha messo a dura prova il mercato dell'auto in Italia, che ha subìto un calo delle vendite. Cosa che ha portato chi deve acquistare una nuova auto ad informarsi in modo approfondito su ciò che sta comprando.



Lo conferma il dato, diffuso dall'Osservatorio sulla ricerca dell'auto online del portale DriveK (sito che si occupa della scelta e della configurazione di veicoli nuovi), secondo cui per la prima volta negli ultimi tre anni, l'auto più cercata è anche quella più venduta.



Sempre lei la regina: la Fiat Panda risulta in vetta sia alla classifica delle auto più immatricolate, sia in quella delle più ricercate e configurate sul web. Battuti i suv, che nelle rilevazioni precedenti rappresentavano il sogno degli italiani, a favore di veicoli di segmento inferiore.



Svolta su un campione di circa 100.000 ricerche organiche pervenute nel primo semestre 2019, l'analisi di DriveK fa emergere una doppia classifica, dominata per metà dalle utilitarie dal listino accessibile e per metà da Sport Utility Vehicle. L'attenzione al portafoglio continua ad essere il fattore decisivo quando si cerca l'auto da comprare: poco spazio ai sogni e molto più alla praticità, dunque, anche nelle prime fasi di selezione.



Scorrendo la classifica delle ricerche, dopo Fiat Panda troviamo Dacia Duster e Citroen C3: entrambe accomunate da prezzo di listino accessibile e volumi contenuti. A seguire, si trova il primo suv della classifica, Hyundai Tucson, che precede la storica Lancia Ypsilon e Dacia Sandero. La top ten delle auto più richieste si chiude quindi con una serie di veicoli di segmento superiore: Jeep Renegade, Peugeot 3008, Jeep Compass, l'auto più costosa tra quelle in classifica (prezzo di listino a partire da 28.250 euro) e Hyundai Kona.



La principale novità registrata nella rilevazione è relativa all'alimentazione: gli automobilisti italiani sono sempre più interessati ad alternative più rispettose dell'ambiente. Se il 52% delle ricerche riguarda automobili a benzina, e la ricerca di veicoli diesel scende al 26%, le ricerche di auto ibride rappresentano ben il 9,2% del totale, e quelle di auto elettriche il 7,8%.



A livello complessivo, Fiat si conferma ancora il brand più ricercato e configurato (13%, anche se raccoglieva il 23% delle domande di auto nel primo semestre 2018). Seguono Dacia (9%, in rialzo di due punti percentuali rispetto allo scorso anno) e Hyundai (8%).



Infine, 4 delle auto configurate su 10 sono scelte con i sistemi di assistenza alla guida più avanzati.