Esodo: 4 italiani su 10 sfidano code e bollini

Più di 4 italiani su 10 (42%) sui 39 milioni in viaggio per le vacanze 2019 sfidano le previsioni sul traffico e non si fanno spaventare da bollini neri o rossi. E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè sull'estate 2019 diffusa in occasione della presentazione del piano di Viabilità Italia per l'esodo estivo. "Le strade delle vacanze quest'anno saranno contrassegnate - sottolinea Coldiretti - con 'bollino nero' la mattina di sabato 3 agosto e di sabato 10 agosto, mentre sarà bollino rosso nell'ultimo fine settimana di luglio e negli altri weekend del mese di agosto".

"A motivare la scelta di chi - spiega Coldiretti - decide di partire comunque nonostante i rischi di lunghe code, soprattutto sulle autostrade, c'è spesso il fatto di poter godere solo di periodi limitati e prestabiliti di ferie, che costringono a sfruttare al massimo i giorni a disposizione".

"L'86% dei vacanzieri si metterà in viaggio - sottolinea Coldiretti - verso una località del Belpaese. Sarà il mare a fare la parte del leone per 7 italiani su 10 (70%), la maggior parte dei quali si riverserà sulle autostrade della linea Adriatica e Tirrenica. Subito a seguire la montagna ma l'estate 2019 vedrà anche - precisa la Coldiretti - la ricerca di alternative meno affollate con la campagna che è scelta dall'8% dei turisti. La spesa media destinata dagli italiani alle vacanze estive è di 779 euro per persona in aumento del 5% rispetto allo scorso anno. Un terzo degli italiani (33%) - sottolinea la Coldiretti - resterà comunque al di sotto dei 500 euro di spesa, il 42% tra i 500 ed i 1000 euro, il 18 % tra i 1000 ed i 2000 euro mentre percentuali più ridotte supereranno questo limite".