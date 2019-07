Citroen Summer Tour, in spiaggia per scoprire la gamma suv

La gamma suv di Citroen protagonista del Summer Tour, un viaggio itinerante composto da cinque tappe in alcune delle più famose località balneari italiani per conoscere da vicino la gamma Aircross del double chevron. Dopo il primo weekend a Cervia, il 20-21 luglio sarà la volta di Fregene. Poi, Senigallia (23-24 luglio) e, quindi, una puntata verso il 'tacco d'Italia', ad Otranto il 27 e 28 luglio.



Ultima tappa a Camaiore, in Versilia, l'1 e 2 agosto.



Sulle cinque spiagge in cui farà sosta, trasformate per l'occasione in veri e propri villaggi turistici, il 'Citroën Suv Aircross Summer Tour' prevede una serie di iniziative aggreganti, ludiche e sportive, con cui i visitatori potranno mettersi alla prova al ritmo della musica degli animatori di Radio Italia, partner del tour.



Sulla piazzetta principale o sul lungomare, i villeggianti potranno prenotare test drive, anche in notturna, di Citroën C3 Aircross e C5 Aircross. Qui si svolgeranno attività diurne e serali che comprendono ad esempio partite di basket 3x3, beach volley, giochi e animazione ma anche fitness in riva al mare all'insegna del divertimento.