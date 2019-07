A Ferrari il "Red Dot: Design Team of the Year 2019"

Il direttore del Centro Stile Ferrari Flavio Manzoni e il team Ferrari Design si sono aggiudicati il titolo "Red Dot: Design Team of the Year 2019".



Dal 1988 il titolo "Red Dot: Design Team of the Year" viene assegnato ogni anno a un team di design che si è distinto per un lavoro di progettazione all'avanguardia, fissando nuovi standard nel settore.



Durante la cerimonia di premiazione, il team ha ricevuto il Trofeo 'Radius' per l'eccellenza del design, essendosi aggiudicato cinque premi Red Dot: Best of the Best consecutivi per i suoi modelli innovativi.



Dal 12 luglio al 25 agosto il Red Dot Design Museum di Essen ospita una mostra con una sezione speciale dal titolo: 'Designing Dreams: Ferrari Design Team', in cui sono esposti i modelli premiati della Casa di Maranello.