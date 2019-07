Tesla On Tour, alla scoperta della gamma in 18 città italiane

Forte Dei Marmi, Salerno, Marlengo e Sauze d'Oulx: saranno queste le prime tre tappe della nuova edizione del Tesla On Tour. A partire dal 19 luglio fino a metà settembre, lo staff Tesla sarà presente in 18 città in tutta Italia per far conoscere da vicino il mondo della mobilità elettrica. Sarà anche un'occasione per testare le performance diTesla, che metterà a disposizione Model S, Model X e Model 3 per le prove su strada. In particolare, sarà possibile provare la berlina più economica di casa, la Model 3 con i suoi 560 km di autonomia (WLTP) e schermo touchscreen da 15". Il prezzo di listino di Model 3 in Italia è di 48.500 euro, che scendono a 42.500 euro grazie agli incentivi di 4.000 euro per l'acquisto di auto 100% elettriche e 2.000 euro per la rottamazione di un veicolo Euro 1, 2, 3, 4. Model 3 ha inoltre recentemente ottenuto una valutazione di 5 stelle dall'European New Car Assessment Programme (Euro NCAP).



Le quattro categorie previste dal programma - per ognuna delle quali Model 3 ha ottenuto il punteggio di 5 stelle - valutano la capacità di un'auto di proteggere gli adulti, i bambini, gli utenti vulnerabili della strada come ciclisti e pedoni, nonché le funzionalità di sicurezza attiva. In quest'ultima categoria ("Safety Assist") che valuta le caratteristiche di sicurezza attiva di un'auto, compresa la sua capacità di evitare incidenti, ridurre gli infortuni e impedire che i conducenti perdano involontariamente il controllo dell'auto all'interno della corsia di guida, Model 3 ha ottenuto il punteggio più alto che Euro NCAP abbia assegnato fino ad oggi in base ai protocolli stabiliti sui test 2018/2019.