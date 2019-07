Mitsubishi Italia affianca edizione 2019 di Surf Expo

Appuntamento da giovedì 18 luglio e fino a domenica 21 a Santa Severa, a pochi chilometri da Roma, dove sulla splendida spiaggia ai piedi dell'omonimo Castello si svolgerà l'edizione 2019 di Italia Surf Expo, la manifestazione dedicata al mondo degli sport da tavola. Quest'anno Mitsubishi Motors Automobili Italia sarà l'Official Car dell'evento, confermandosi, grazie alla robustezza e all'affidabilità delle sue vetture il partner ideale per vivere l'avventura senza confini e in particolare per il mondo del surf. MMAI è da tempo legata a questo mondo grazie al sodalizio con il surfista e recordman italiano Alessandro Marcianò, uno dei surfisti più conosciuti al mondo grazie all'impresa del Natale 2015, quando cavalcò l'onda di diciotto metri - equivalente all'altezza di un palazzo di sei piani - a Nazarè.

Marcianò sarà inoltre protagonista della preview del docu-film, ideato e prodotto da Kube Libre con la direzione creativa di Luciano Nardi, che racconta la sua collaborazione con Mitsubishi Motors Automobili Italia e la sua passione per il mare e lo sport estremo. A Santa Severa MMAI sarà operativa con i suoi modelli di punta Outlander Phev, Eclipse Cross e con il pick-up L200.

Il marchio giapponese consolida ulteriormente il sodalizio con il mondo outdoor Durante l'appuntamento che animerà la rinomata spiaggia di Santa Severa il brand metterà a disposizione questi tre modelli per prove da parte di tutti i partecipanti all'interno dell'area dedicata ai test-drive. Surfisti e amanti delle auto dall'anima sportiva potranno gustare l'ebbrezza della guida a bordo di Outlander PHEV, il suv ibrido plug-in più venduto al mondo che è un modello perfetto per affrontare ogni tipo di terreno grazie alla sua manovrabilità precisa e massima affidabilità garantita dalla trazione integrale permanente. Ma anche di Eclipse Cross, il suv coupé dallo spiccato dinamismo che unisce sicurezza, innovazione e sportività. E naturalmente di L200, il pick-up 4x4 robusto e affidabile concepito per gestire qualsiasi tipo di strada, ideale per trasportare nell'ampio cassone non solo le tavole da surf, ma anche attrezzature sportive d'ogni tipo.

Al calare del sole, tra giovedì e domenica, la spiaggia sarà inoltre animata da esclusive feste a tema, tra cui quella di venerdì denominata Mitsubishi Off Road Party. Special guest dell'evento anche Justine Dupont, la surfista francese vincitrice del Women's Performance Award e dei WSL Women's XXL Big Wave Awards 2019. La fortissima atleta nata nelle vicinanze di Bordeaux, ha conquistato il record femminile del 2018 per la più grande onda al mondo surfata. Lo ha fatto a Nazaré, in Portogallo, nella mecca delle onde giganti scoperta dal recordman Garret McNamara che negli ultimi anni ha portato alla ribalta anche le imprese del nostro Alessandro Marcianò.