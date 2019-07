Jeep Renegade e Compass, noleggio estivo facile con Amazon

Per far vivere in estate il piacere di una esperienza Jeep, Leasys lancia attraverso Amazon una nuova offerta dedicata agli amanti di questo iconico brand e, in generale, dell'off-road e della mobilità in assoluta libertà.



Fino al prossimo 15 settembre sarà disponibile su Amazon un voucher per noleggiare presso tutti i Leasys Mobility Store in Italia i modelli Jeep Renegade e Jeep Compass con due formule pensate per le vacanze. La prima prevede una durata minima di 2 giorni in formula weekend (sabato e domenica con possibilità di restituzione anche il lunedì) al costo complessivo di 59 euro, la seconda in formula settimanale con durata di 7 giorni al costo complessivo di 189 euro. Dalla metropoli alla campagna, dal mare alla montagna, un'occasione per poter vivere l'esperienza del brand Jeep, da sempre pioniere di nuovi segmenti e nuove tecnologie, a un prezzo speciale fino alla fine dell'estate 2019.



Utilizzare il voucher è semplice e veloce. Una volta acquistato su Amazon.it, è sufficiente collegarsi al sito www.leasysrent.it/amazon per inserire il codice di acquisto, scegliere il modello preferito tra Renegade e Compass e completare la prenotazione con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla data di inizio del noleggio, in modo da verificare l'effettiva disponibilità dei modelli selezionati al momento del ritiro. La Jeep prescelta potrà quindi essere ritirata in uno degli oltre 140 Leasys Mobility Store presenti in tutta Italia (presso aeroporti, stazioni, porti e centri cittadini).



L'offerta comprende, in entrambe le formule, chilometraggio illimitato, la copertura per danni, incendio e furto e Tasse Aeroportuali. Grazie all'appartenenza di Leasys al Gruppo FCA Bank, i vantaggi non finiscono qui: i clienti che acquisteranno il voucher su Amazon e richiederanno la carta di credito FCA Bank fino al 30 settembre, riceveranno il Bonus Drive, che regala un weekend di noleggio Leasys del valore di 59 euro. Oltre a questa offerta i possessori di carta di credito FCA Bank potranno beneficiare durante l'anno di un 15% di sconto sull'importo totale del noleggio a breve termine prenotato su leasysrent.it e del 50% di riduzione sul deposito cauzionale al ritiro della vettura scelta. Questi i link per ottenere maggiori informazioni e acquistare il voucher:Formula weekend: https://www.amazon.it/dp/B07V35VYFP?ref=myi_title_dp oppure Formula settimanale: https://www.amazon.it/dp/B07V235X52?ref=myi_title_dp