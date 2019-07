VW Veicoli Commerciali consegna 38 Crafter a DHL

Volkswagen Veicoli Commerciali consegna al corriere DHL Express una flotta di 38 mezzi composta da 30 Crafter Furgone, 5 Crafter autotelaio e 3 e-Crafter.



Fondamentale il ruolo del Gruppo Martini, grazie al quale Volkswagen Veicoli Commerciali consolida il suo ingresso nel mercato dei Courier. I 30 furgoni, con passo medio e tetto alto, e i 5 autotelaio sono tutti dotati di potente motore 2.0 TDI 103 kW /140 CV.



La presenza dei 3 e-Crafter con motore elettrico segna un passo importante per Volkswagen Veicoli Commerciali: l'ingresso delle motorizzazioni alternative nel settore dei corrieri, rendendo la consegna nei centri urbani più fruibile e sostenibile.



Gli allestimenti dei 30 Crafter furgone e dei 3 e-Crafter sono firmati Gema. L'azienda, leader nella progettazione e produzione di allestimenti per veicoli commerciali, ha allestito i veicoli con delle particolari scaffalature proprie del mercato dei "Courier", consentendo una migliore gestione dello spazio ed una velocizzazione di processo. Diversamente, i 5 Crafter autotelaio montano una furgonatura firmata Bama.



Continua a rafforzarsi la collaborazione tra Volkswagen Veicoli Commerciali e il provider Gruppo Martini che conta società di trasporto nel mondo del corriere espresso come MDL, MALO, LOGMAR, APOLO, MITTERE, MOTUS, al quale sono stati già consegnati 208 Crafter, 88 dei quali saranno dedicati a DHL.