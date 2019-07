Peugeot e-208 protagonista sulle spiagge al Jova Beach Party

Quarantamila metri quadri di spiaggia, 45mila fan in delirio nella prima tappa di Lignano Sabbiadoro del Jova Beach Party. Grande successo anche nella seconda tappa a Rimini Terme per l'evento musicale che vede protagonista, oltre alla musica, anche nuova Peugeot e-208. La casa del Leone ha esposto la versione 100% elettrica della nuova nata, in una installazione che ha permesso al pubblico di scoprirla dal vivo e approfondire la tecnologia e le caratteristiche di cui è dotata. Pubblico che ha potuto interagire con l'installazione dove era presente una pedana che permetteva di mettersi letteralmente in gioco con l'auto, semplicemente ballando e producendo così energia utilizzata per animare una 208 virtuale sul monitor presente sullo stand.



Il Jova Beach Party prevede a calendario 17 tappe sulle spiagge di tutt'Italia, dal Friuli alla Sardegna, dalla Liguria alla Puglia, durante le quali saranno lanciati messaggi per sensibilizzare il pubblico al rispetto dell'ambiente. Un tema che vede protagonista anche la city car a zero emissioni di Peugeot, manifesto della strategia 'Unboring The Future' che si sviluppa attraverso tre punti fondanti: serenità, grazie all'apertura del marchio ai cambiamenti tecnologici e allo stimolo rappresentato dall'elettrificazione; piacere di guida, caratteristica distintiva del marchio e infine semplicità, ovvero un modo più diretto e immediato di mobilità per i clienti.