FCA celebra compleanno Fiat 500 e altre tappe grande storia

Fiat, e con la marca torinese tutto il Gruppo FCA, celebra a Roma un 2019 particolarmente significativo sul piano storico e dal punto di vista delle prospettive di sviluppo in tutti i mercati. Nel giorno del 12mo compleanno della moderna Fiat 500 - che venne lanciata il 4 luglio del 2007 con una grande festa sulle rive del Po, dedicata a tutta la città di Torino - e a pochi giorni dal 62mo anniversario dal lancio della Nuova 500 (mostrata in anteprima al Presidente del Consiglio Adone Zoli, nei giardini del Viminale il primo luglio del 1957 e lanciata ufficialmente il giorno successivo allo Sporting di Torino) debutta infatti a Roma una serie speciale 'estiva' della 500, che rafforza l'immagine esclusiva e raffinata di questo modello vera icona dei nostri giorni, e proiettata verso lo sviluppo dell'offerta in questo e negli altri segmenti presidiati da Fiat. Per il suo look, per le sue caratteristiche e per i suoi contenuti l'ultima arrivata tra le 500 ha tutti gli ingredienti per consolidare il successo di un modello che lo scorso anno, nel suo undicesimo anno di vita, ha registrato il miglior progressivo di sempre con quasi 194.000 unità immatricolate (totale Fiat 500 e Abarth 595). Senza contare che da 2 anni è l'auto più venduta del Gruppo FCA, oltre ad essere leader in Europa nel segmento delle city-car. La Fiat 500 inoltre è la capostipite dell'omonima famiglia - composta dai modelli 500, 500X e 500L - che poche settimane fa ha raggiunto la quota record di tre milioni di unità vendute in Europa.

La nuova 500 in chiave 'balneare' (sarà svelata questo pomeriggio) amplia la collezione di oltre 30 serie speciali che si sono succedute in questi ultimi 12 anni, vetture uniche nate dalla collaborazione tra il Centro Stile Fiat e brand iconici - dalla moda alla nautica di lusso, dalla tecnologia all'heritage - con cui il marchio ha esplorato territori inusuali per una city-car. Forte della sua innata vocazione di trendsetter, di recente la Fiat 500 ha compiuto un ulteriore passo avanti con la nuova gamma che si arricchisce di aggiornamenti importanti, tra cui spiccano le due nuove versioni top di gamma Star e Rockstar.



Ma il 2019 segna anche un anniversario di importanza storica: i 120 anni dalla fondazione di Fiat, che avvenne l'11 luglio del 1899. Un traguardo che solo pochissime Case automobilistiche nel mondo possono annoverare e che si traduce, oggi, nell'orgoglio di appartenenza di tutti i collaboratori del Gruppo ad una realtà che è partita con la costituzione della ''Società Anonima Fabbrica Italiana di Automobili - Torino'' presso il notaio Ernesto Torretta durante la riunione costitutiva a Palazzo Bricherasio. E che oggi guarda al futuro, impegnata nella espansione della globalizzazione e nella transizione verso le prossime soluzioni di mobilità. Come dimenticare, però, anche i 76 anni compiuti dal marchio Jeep - che deriva dall'acronimo del nome militare General Purpose Vehicle pronunciato in Usa 'Jeep' - registrato dall'allora azienda proprietaria Willys-Overland nel febbraio 1943. Oggi Jeep è uno degli elementi portanti della strategia del Gruppo FCA nel mondo e vanta, in Italia, l'importante presenza produttiva della Renegade (modello più venduto) nello stabilimento di Melfi. Nei prossimi giorni FCA svelerà, in occasione del Jeep Camp a Madonna di Campiglio, l'inedito pick-up Gladiator, che rappresenta già negli Stati Uniti un successo di vendite assoluto e che ora si appresta al debutto in area EMEA: Il Gruppo FCA ha preparato, nel 2019, anche un'altra 'torta' con 70 candeline: cade infatti quest'anno l'importante anniversario della marca Abarth, che venne fondata il 31 marzo del 1949 dall'ingegnere italo austriaco Carlo Abarth e dal pilota Guido Scagliarini, impressionando fin da subito per la costruzione di vetture sportive e da competizione. Dal 1971 Abarth fa parte di Fiat ed oggi propone due gamma di modelli, basati sulla 500 e sulla 124 Spider, che soddisfano le esigenze dei clienti che amano la guida sportiva e dei piloti che le utilizzano nelle più diverse specialità agonistiche.