A7, sospeso aumento pedaggio Milano-Serravalle

Milano Serravalle - Milano Tangenziali sospende per altri sei mesi l'aumento tariffario sull'autostrada A7 nella tratta in concessione da Milano a Serravalle Scrivia. Nelle scorse settimane la società aveva confermato la sospensione degli aumenti per tutto l'anno anche sulle tangenziali milanesi, alle barriere di Terrazzano (A50 Tangenziale Ovest), Vimercate (A51 Tangenziale Est) e Sesto San Giovanni (A52 Tangenziale Nord). Per il 2019 sull'intera rete autostradale in concessione non verrà quindi applicato l'adeguamento tariffario sui pedaggi pari al 2,62%, autorizzato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti.