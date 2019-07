In Veneto esauriti incentivi per veicoli elettrici

Il Veneto ha già finanziato per il 2019 tutte le domande di contributo per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, mettendo a disposizione 722.500 euro a fronte dei 500.000 inizialmente previsti.

Lo rende noto oggi l'assessore regionale all'ambiente Gianpaolo Bottacin, annunciando l'approvazione da parte della Giunta della delibera che ha stanziato i fondi necessari a finanziare tutte le richieste pervenute per la rottamazione delle vecchie auto e la loro sostituzione con veicoli "green".

"Dal 2017, anno di avvio dell'iniziativa - spiega Bottacin - sono stati stanziati per la rottamazione delle auto ben 2 milioni di euro, cifra alla quale va aggiunto un ulteriore mezzo milione destinato a veicoli commerciali. Una cifra importante, che si somma ai molteplici investimenti compiuti in materia di tutela dell'aria oltre che, ovviamente, di attenzione ai cittadini".

Ai beneficiari viene assegnato un contributo variabile, a seconda del tipo di nuovo mezzo acquistato, pari a 3.500 euro per autoveicoli elettrici o per ibridi Euro 6, e 2.000 euro per autoveicoli bifuel Euro 6.