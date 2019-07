Hyundai premiata secondo top brand generalista da J.D. Power

Per il secondo anno consecutivo, Hyundai è stata nominata secondo top brand generalista nell'Initial Quality Study di J.D.



Power. Il riconoscimento è stato consegnato al brand coreano per ''la qualità offerta dai suoi nuovi modelli''.



Nel dettaglio, lo studio misura la qualità iniziale dei veicoli sulla base del numero di problemi riscontrati dai proprietari di auto durante i primi 90 giorni dall'acquisto. Più il risultato - riportato in scala a 100 punti (PP100) - è inferiore, più riflette una qualità più elevata.Hyundaiha fatto segnare un punteggio di 71, con 3 punti in meno rispetto al 2018, un risultato migliore di gran lunga rispetto alla media del settore di 93.



Tra i vari modelli, nuova Hyundai Santa Fe ha vinto il premio di miglior suv di segmento D, ed è stato uno degli unici tre veicoli a conseguire una vittoria nell'anno di lancio in uno dei 21 segmenti. L'intera gamma di veicoli Hyundai ha registrato ottimi risultati: Tucson, Elantra, Accent e Veloster si sono posizionate al secondo posto nei rispettivi segmenti, mentre Kona e Sonata si sono classificate entrambe terze.



A livello di brand, Hyundai si è posizionata al primo posto in due delle otto categorie considerate dallo studio,grazie al minor numero di problemi segnalati ai sedili e al comparto infotainment(audio, comunicazione, intrattenimento e navigazione). J.D. Power classifica inoltre i problemi legati al design o a difetti e malfunzionamenti, e Hyundai si è distinta anche in questo caso facendo segnare il minor numero di complicazioni tra i costruttori generalisti.



Arrivato al suo 33esimo anno, lo studio dell'Initial Quality del 2019 ha raccolto le risposte di 76.256 tra acquirenti e intestatari di leasing di nuovi veicoli, intervistati dopo 90 giorni di possesso dell'automobile. L'indagine si basa su 233 domande organizzate in otto categorie, il cui scopo è fornire ai produttori di veicoli delle informazioni che possano facilitare l'identificazione di problemi e promuovere miglioramenti ai prodotti. Lo studio è stato condotto tra febbraio e maggio 2019, e ha consentito di ottenere dati classificabili su 32 brand, 191 modelli e 142 linee di assemblaggio.