ASI, accordo con Cina per raduno auto d'epoca via della Seta

Nel 2020 verranno celebrati i 50 anni dei rapporti diplomatici tra Italia e Cina e anche il mondo del motorismo storico darà il suo contributo per festeggiare questo traguardo.



L'Automotoclub Storico Italiano ha ospitato i rappresentanti della Federation of Classic Car China - Tan Bo, vice presidente e segretario generale, e Juan Bautista Simoni, presidente di FCCC Italy - per siglare un primo accordo che riguarda l'organizzazione dell'evento intitolato 'Marco Polo Silk Road Classic Raid 2020'.



L'intesa tra le due federazioni prevede la creazione di un tavolo di lavoro comune per delineare le caratteristiche di quella che sarà una maratona per auto d'epoca sulla Via della seta, con partenza da Venezia e arrivo a Xi'an, grande città capoluogo della provincia di Shaanxi, nella Cina centrale.



''Siamo molto contenti che la FCCC abbia visto in ASI il partner ideale per concretizzare questa iniziativa - ha sottolineato Alberto Scuro, presidente dell'Automotoclub Storico Italiano - e da parte nostra riuniremo le figure più esperte e preparate per sfruttare al meglio l'opportunità di avviare una proficua collaborazione con la Cina. All'ombra della Grande Muraglia, infatti, sta crescendo sempre di più la passione per i veicoli storici, ma mancano quasi del tutto le competenze culturali e tecniche per impostare al meglio un settore del tutto nuovo in quel Paese. Siamo sicuri che il Marco Polo Silk Road Classic Raid sarà solo il primo passo di una nuova, grande avventura di ASI''.