Qooder consegna mezzo alla Croce Rossa per i suoi 100 anni

Al Red Cross Camp di Solferino, in provincia di Mantova, è stato consegnato un Qooder alla Croce Rossa italiana, in occasione del 100/o anniversario della Fondazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.



Alla cerimonia di consegna erano presenti Paolo Gagliardo, ceo di Quadro Vehicles; Francesco Rocca, presidente della Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa; Paolo Monorchio, presidente Comitato Croce Rossa di Napoli. Il mezzo è dotato del sistema brevettato HTS Hydraulic Tilting System, che gli consente di inclinarsi come una moto a 2 ruote ma di mantenersi aderente all'asfalto, grazie alle sue 4 ruote da 14 pollici.



Contraddistinto dalla classica livrea della Croce Rossa, tra le dotazioni specifiche si segnalano il bauletto per il trasporto del 'kit di primo soccorso', sirene, lampeggianti direzionali a LED, faro lampeggiante LED di colore blu su asta estensibile manualmente.