Nissan premiata da Elis per progetto su 'smart city'

Nissan premiata da Elis per il progetto 'Open Connected City' per la mobilità connessa, integrata e sostenibile. Il riconoscimento è stato assegnato in occasione della quinta edizione di Elis Digital University Innovation Day 2019, hub tecnologico multimediale che premia i più importanti progetti di innovazione destinati a migliorare la vita delle persone e delle organizzazioni.



Il progetto, sviluppato da Nissan in collaborazione con otto aziende e oltre dodici studenti del Politecnico di Milano, ha superato la prima fase di sperimentazione sul campo di un prototipo di smart city, in cui sono state realizzate le attività di riconoscimento dei veicoli in real time, di prenotazione da remoto del posto auto e della ricezione automatica di alert riguardanti le scadenze di legge: patente, assicurazione e bollo e stato di usura degli pneumatici.



La Nissan Leaf è stata scelta quale vettura ideale per le fasi di sperimentazioni, in virtù delle forme di connettività, sistema di sensori e infotainment di cui dispone che si sono rese al servizio delle tecnologie di Data Science e industrial IOT (internet of things).



Gli ospiti hanno avuto la possibilità di provare alcuni dei servizi dal vivo all'interno del campus di Elis sperimentando in prima persona un prototipo di smart city in modalità ecosostenibile che entro il 2019 verrà portato anche in ambiente reale nella città di Messina in virtù della collaborazione con #SmartME.



La quinta edizione dell'Innovation Day 2019 è stata una nuova opportunità per ribadire l'importanza dell'incontro tra aziende e studenti, sensibilizzando, allo stesso tempo, le nuove generazioni ad un modello di mobilità più sostenibile, sicura ed integrata.