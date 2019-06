Ferrari 250 GT Europa Vignale vince Concours Élégance Suisse

E' la Ferrari 250 GT Europa carrozzata Vignale, classe 1953, l'auto 'Best of Show' alla quarta edizione del Concours d'Élégance Suisse (CES) che si è svolto lo scorso week end nella prestigiosa location del Castello di Coppet alle porte di Ginevra. A questa splendida Ferrari - che era stata lanciata nel 1953 al Salone di Parigi - è andato anche il Prix d'Exception assegnato dal presidente della giuria Achim Anscheidt, direttore del design di Bugatti. Questa edizione del Concours, che ha visto anche una grande affluenza di pubblico (oltre 3.000 visitatori paganti) è stata l'occasione - sottolineano gli organizzatori - per far 'uscire allo scoperto' le grandi collezioni svizzere, con più della metà dei premi e dei trofei che sono stati attribuiti a gioielli di appassionati residenti della Confederazione. E' il caso della Delahaye 135 cabriolet 1938 carrozzata Tuescher , prima nella Classe 'Delahaye, 125 Anni di Eleganza e Sportività', o ancora della Bugatti Type 57 C Stelvio del 1938 vincitrice della Classe '110 Anni della Marca, Eleganza Sportiva'. In occasione del Centenario della Bentley un premio è andato alla Mark VI Cresta II 1951 carrozzata in Francia da Facel Metallon, (classe 'Bentley dal 1919, Le Auto da Crewe') mentre la 8 litri Drop Head Coupe Thrupp & Maberly del 1932 ha vinto la Classe 'Bentley, dal 1919, Da Cricklewood a Derby'.



La celebrazione dei 100 anni di Citroen ha visto primeggiare una splendida DS19 M décapotable del 1965. Doppio riconoscimento anche per la Hispano Suiza K6 cabriolet 1935 carrozzata Brandone (seconda assoluta alle spalle della Ferrari Vignale di proprietà Kevin Cogan e prima nella sua Classe) e premio speciale 'Best of Sound BOSE' per la Ferrari GT 250 Berlinetta classe 1961 appartenente alla elvetica Collection Modena Cars. Appuntamento alla quinta edizione dal 19 al 21 giugno del 2020.